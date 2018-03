Marcos Vilaça – que volta à presidência a Academia Brasileira de Letras em dezembro – vai destinar ao Retiro dos Artistas a renda da venda de sua fotobiografia, lançada ontem.

Para comemorar os 90 anos da Bauhaus, a Casa Vogue convidou 10 designers para criarem peças inspiradas no movimento alemão. Que estarão expostas a partir de hoje, na Ovo.

Luiz Caversan lança seu livro Como Fazer Jornal Todos os Dias. Hoje, na Saraiva do Shopping Higienópolis.

Arthur Nestrovski lança seu livro Outras Notas Musicais. Amanhã, na Livraria da Vila dos Jardins.

O almoço de domingo no Rodeio reunia desde Constantino Júnior a Paulo Skaf, passando por Marcia Goldsmith e Cristiana Arcangeli. Rondando mesas, Marcos Faria.

Caetano Veloso, no fim de semana, homenageou Neguinho do Samba, do Olodum, em seus três shows: “Me procuraram para falar de Lévi-Strauss, mas Neguinho foi mais importante para mim do que ele.”

São Paulo, capital dos dinossauros do show biz internacional. Só em 2009 foram somados mais de quatro séculos de história. Com os shows de Charles Aznavour, 85; B. B. King, 84; Tony Bennett, 83 e Chuck Berry, 82. Na turma dos caçulas, Jerry Lee Lewis, 74, e Buddy Guy, 73.