Miguel não tirou seu pai Abílio Diniz da rotina diária. Nasceu ontem de madrugada. Veio cheio de saúde, para alegria de Geyse.

Membros do Facebook podem baixar, gratuitamente, uma edição em espanhol do clássico de Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos.

Fernando Alterio, da Time For Fun, comemora 10 anos do Credicard Hall. Terça, com show de Donna Summer.

Bráulio Mantovani faz imersão total no roteiro de Tropa de Elite 2. Acaba mais uma fase do filme de Zé Padilha, a ser rodado no começo de 2010.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Matheus Nachtergaele parte hoje para NY. Seu filme, A Festa da Menina Morta, será exibido no MoMA.

Começa amanhã o Festival Porto Amazônia, evento gastronômico e cultural sobre os povos da região. No Porto Rubayat, em São Paulo.

A próxima edição do Fashion Rio, em janeiro, ganhou o original tema de… Rio Olímpico e Maravilhoso.

Juiz do Canadá aplicou pena severa em garoto de 12 anos acusado de vandalismo: confiscou seu Nintendo Wii.