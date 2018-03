Foi lotada a visitação, sábado, à casa onde viveu Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, Minas Gerais. Reformada pela Vale e prefeitura, ela fica aberta até dia 27. É que poeta maior faria 107 anos nesta data.

Eliana Tranchesi e Daniel Sauer anunciam hoje uma parceria entre Daslu e Amsterdam Sauer. Durante a primaira edição de joias da Villa Daslu.

Fábio Feldman, José Goldemberg e Emilio Roveri estarão juntos amanhã na entrega do Prêmio Odebrecht. Os autores do melhor projeto de desenvolvimento sustentável receberão R$ 20 mil cada.

Marcelo Tas lança seu livro Nunca Antes na História deste País, amanhã, na SaraivaMegastore do Higienópolis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marky Ramone – único integrante vivo da formação original dos Ramones – desembarca quinta para festa da Absolut.

Por 55 segundos, um twitter made in Brazil ficou à frente ao de Barack Obama. O do Maquinária Festival de Música Pop, que acontece entre os dias 7 e 9, no Jockey.

Marília Gabriela está roteirizando seu livro Eu que te Amo Tanto. Para transformá-lo em minissérie para TV a cabo.

Estranha moda entre teens novos ricos americanos: fazer festa de 15 anos em… limousines. Já há empresa se especializando nesse segmento.