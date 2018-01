Terminadas as quase 300 páginas da biografia do espanhol Cabeza de Vaca, Paulo Markun criou um site com o nome do desbravador para colocar historietas e documentos que não couberam no livro.

Pedido feito, convite aceito. Foi em almoço em Paris que Gilberto Braga convocou Glória Pires para sua nova novela. Estreia para daqui um ano.

Mesmo sem apoio do Fundo Setorial, a Ioiô Filmes Etc vai produzir a segunda temporada da premiadíssima série Tudo o que é Sólido Pode Derreter.

Será no histórico Cinema Farnese, construído nos anos 30, o Cine Fest Brasil-Roma. Na Cidade Eterna, dia 5.

Aos 43 anos, Cindy Crawford acaba de tomar uma decisão: vai abandonar as passarelas. Mas não a publicidade.

Toda a poesia de Carlos Drummond de Andrade sai reunida em uma caixa com três volumes. Selo BestBolso, da Record, semana que vem.

Twitteiras criaram um produto personalizado, vendido apenas para usuárias do microblog: meia-calça transparente com a frase em forma de tatuagem: “Siga-me”. Preço? US$ 23.