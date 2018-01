Gianne Albertoni vai atacar de atriz. A modelo, que também ganhou status de apresentadora na Record, está no elenco do longa Muita Calma Nessa Hora, de Felipe Joffily.

Júlio Ribeiro lança, dia 10, seu livro Fazer Acontecer.com.br, no MuBE. Trata-se de versão revisada do editado há 15 anos.

Foi Patrizia Ramalho que acompanhou Karl Lagerfeld na produção da nova campanha da Chanel, em Buenos Aires.

Rodolfo Witzig lança seu Boa Companhia Haicai. Hoje, na Livraria da Vila dos Jardins.

Coletores de água de chuva vão irrigar a horta e o jardim da casa de Mamãe Noel, no Natal “ecofriendly” dos shoppings do Grupo Sonae.

No seminário promovido pelo BC ontem no Rio, circulou justificativa para a atual má sorte do Palmeiras: praga do BC. É que, desde que Luiz Gonzaga Belluzzo falou mal da autoridade monetária, seu time não ganhou uma.