O Masp e o Iphan assinam hoje parceria para maior proteção do acervo do museu. Entre as medidas, promover exposições pelo Brasil.

O Consulado Britânico lança terça, no bar Feira Moderna, o portal Dreamaid. Espaço virtual para artesãos do mundo inteiro exporem e venderem seus trabalhos.

É uma multifacetada Bárbara Paz que estará à frente do Curta São Paulo, no Canal Brasil. A atriz apresenta, dirige e faz a seleção dos curtas do programa. Estreia segunda.

O ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, é o mais novo membro do Conselho de Administração da Finep.

O custo de 35 mil euros no Hotel Cheval Blanc, em Courchevel, conforme registrou a coluna, é por mês. A semana por lá sai por 9 mil euros.

Tem gente achando que Sarney protagonizou na quarta um Dia do Fico: “Se for para o mal de todos e infelicidade geral da Nação, diga ao povo que…”