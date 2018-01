Carlos Slim Jr. – herdeiro de uma das dez maiores fortunas do planeta – gostou do fim de semana em SP. Pôde circular sem seguranças.

Ana Maria Braga lança seu livro Mais Você Dez Anos, sábado. Na Livraria Cultura.

A musa burlesca Dita Von Teese chega domingo a SP, com excesso de bagagem. Indecisa sobre seu figurino no Be Cointreau, dia 28, traz mais de uma dúzia de modelitos.

Convidado pela Cultura Inglesa, Francisco Cuoco faz leitura de poemas de William Butler Yeats. Hoje, no Centro Brasileiro Britânico.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Looks usados por Audrey Tautou em Coco Antes de Chanel estarão expostos – junto com peças originais da estilista – no Espaço Cinemark do Iguatemi. Segunda, na pré-estreia do longa.

João Doria acertou com Álvaro Uribe a realização, na Colômbia, do próximo Meeting Internacional. Em Cartagena, em outubro de 2010.

Os torcedores do Corinthians estão preocupados. Temem que Rubinho volte a usar a camiseta do Timão na corrida de domingo, em Cingapura.