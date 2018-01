Contas: dos 37 ministros de Lula, só seis não estão em algum partido. E dos outros 31, 18 vão ser candidatos em 2010.

Sergio Arno quer marcar o Dia Mundial do Macarrão. O evento acontece em dez restaurantes de SP, entre 17 e 31.

O Mozarteum encerra sua temporada de 2009 com dois recitais das irmãs Katia e Marielle Labèque. Hoje e amanhã, na Sala São Paulo.

Três séries de gravuras de Marc Chagall, entre elas As Almas Mortas, fazem parte da retrospectiva que traz mais de 300 obras do artista para o Museu Nacional de Belas Artes do Rio. Na sexta. São Paulo não consta da programação.

De um camelô no centro da cidade, que vendia cópia pirata de DVD Elas Cantam Roberto Carlos: “Venham, venham. Versão especial, sem a participação de Marília Pêra.”