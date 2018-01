Com Helena Ranaldi no papel que foi de Fanny Ardant, estréia hoje, no Teatro Vivo, o espetáculo A Música Segunda, de Marguerite Duras.

Será capitaneado pelo Banco Standard o almoço de hoje para o presidente Jacob Zuma, da África do Sul. No WTC.

Raul Rosenthal lança hoje seu primeiro livro, Sonhar Acordado. Na Livraria da Vila dos Jardins.

Desembarca hoje na Gucci do Iguatemi o novo perfume da marca, Flora.

O pianista italiano Stefano Bollani faz apresentação única, dia 15, no Auditório Ibirapuera.

Silvana Tinelli pilota, hoje, jantar de entrega da condecoração “Ordine della Stella della Solidarietá Italiana”, por parte do cônsul Marco Marsilli.

André Domingues lança esta noite Caymmi Sem Folclore, pela Barcarolla. Na Cultura da Avenida Paulista.

Inspirado em “a grama do vizinho é sempre mais verde”, Tó Brandileone faz show com composições de amigos e parceiros. Sábado, no Ao Vivo Music.

Com café da manhã para convidados, a Rádio Eldorado comemora 9 anos do projeto Pintou Limpeza. Amanhã, na Fnac.

Sai Obama, entra José Mayer no carnaval. Na região da 25 de Março, em SP, e no Saara, no Rio, já estão vendendo máscaras do galã cinquentão.