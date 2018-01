Rio, cidade da vez! Donatella Versace chega à Cidade Maravilhosa para prestigiar seu amigo Mario Testino. É que o fotógrafo-amigo lança dia 23, no Copacabana Palace, em noite black-tie, seu livro Mario de Janeiro Testino.

Mauro Chaves abre sua nova exposição Spectri, no seu próprio espaço, terça.

Sessão solene na OAB e almoço no Jockey Clube marcarão o Jubileu de Ouro da Turma de 1959 da Faculdade de Direito da USP. Na quinta.

Helen Ganzaroli, ex-assistente de palco do Gugu, foi ontem ao SBT gravar o piloto de um novo programa. De videocassetadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Câmara dos Deputados realizou ontem sessão realmente extrordinária. Para comemorar o Dia Nacional do… Vereador.

Abre hoje, no MAM, a edição do Panorama da Arte Brasileira 2009 do MAM-SP.

Paulo Vannuchi inaugura a Mostra Cinema e Direitos Humanos na América. Segunda, no CineSesc.

Sergio Cabral não se conteve e desatou a chorar, ontem, na hora em que deu Rio na cabeça em Copenhague. Feliz pela vitória ou triste porque em 2016 já estará fora do governo?