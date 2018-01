São Paulo recebe, em novembro, especialistas do mundo inteiro na I Conferência Internacional de Marketing Infantil. Todos pedindo controle em uma área que gira cerca de R$ 50 bilhões por ano no País.

O novo longa da bigBonsai, 13 Minutos, estará na Mostra Internacional de Cinema de SP. O filme, dirigido por Felipe Briso e Gilberto Topczewski, fala da votação sobre o desarmamento no Brasil.

Alberto Botti e Marc Rubin lançam o Botti Rubin Portfólio 2002-2009. Hoje, no Centro Brasileiro Britânico.

O Cine Marrocos – construção da década de 40, no centro – foi eleito pelo cenógrafo Marcelo Bacchin para realizar, a partir de hoje, a mostra de festas e eventos Vive La Fête.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em clima intimista, Paulo José vai convidar amigos para jornada cinematográfica. O documentário sobre sua vida, dirigido por Pedro Freire.

Ed Motta reúne suas grandes paixões: vinho e vinil, no show intimista que fará amanhã, no Shopping Iguatemi. Dentro da One Week.

A Sociedade Rural Brasileira comemora os 90 anos, em novembro, na Sala São Paulo. Com convidados até do exterior.

Pergunta que não quis calar ontem, durante o debate do Estadão: por que será que o petróleo que está debaixo da camada de sal se chama pré e não pós-sal?