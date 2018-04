Alguns itens de colecionador estão entre as 260 peças arrecadadas por Ana Maria Carvalho Pinto e Raquel Correa Oliveira para o leilão Vintage Childhood, em novembro. Entre elas, exemplares raros de Chanel, Valentino, Guilherme Guimarães e Dior.

Pequeno deslize de Serra na inauguração, segunda, do Espaço Minas Gerais. Ao citar o endereço, Rua Minas Gerais, esquina com Paulista, trocou a Paulista pela Rua… Rio de Janeiro. Com Cabral na cabeça?

Para o show que fará em São Paulo em novembro, o AC/DC traz na bagagem uma locomotiva de seis toneladas.

Jorge Guinle, o Belo Caos abre amanhã, no MAM do Rio.

Maria Bethânia gostou de cantar na Estudantina. Volta ao palco da gafieira carioca dia 30, para lançar dois novos CDs.

Garantias bancárias no continente são tema de Jairo Saddi, do Insper, na palestra de abertura do Congresso Latino-Americano de Direito Financeiro. Amanhã, no Renaissance.

Regina Silveira é uma das premiadas da Fundação Bunge. O prêmio será entregue hoje, na Sala São Paulo.

Caiu o chefão da Google na China. O nome dele? Kai Fu.