Paulo Skaf, candidatíssimo, foi fazer campanha fora do Brasil no fim de semana. Esteve na Casa Branca articulando a visita de uma missão empresarial brasileira a Obama.

Isay Weinfeld está impossível. Recebeu elogio gigante de Pascale Mussard, da Hermès. Autor do projeto do Hotel Fasano, ela lhe disse que o Hotel, a exemplo da marca Hermès, durará mais de 100 anos.

Amir Slama e Isabela Capeto são novos parceiros da C&A.

Será sexta a inauguração do Centro Ruth Cardoso em São Paulo. O espaço, na Pamplona, vai centralizar todas as organizações criada pela socióloga.

Ana Lucia Serra e Carlos Domingos comemoram os dez anos da Age, hoje. Na Livraria da Vila do Cidade Jardim.

A casa da galerista Luciana Brito é o palco do desfile, hoje, da Maria Bonita Extra.

Claudia Natividade e Marcos Jorge partem para Los Angeles, em outubro. Vão negocioar o remake do longa Estômago para o mercado americano

Em comemoração ao Dia do Médico, George Schahin, do Hospital Santa Paula, recebe seu corpo clínico no Leopoldina da Daslu. Em 16 de outubro.

Com vernissage na quinta, Raquel Kogan monta instalação interativa na Baró Cruz.

O escritor israelense David Grossman lança o seu novo livro, A Mulher Foge, amanhã, no Centro da Cultura Judaica.

A Jazz Sinfônica é a primeira atração do soft opening do Teatro Bradesco, na terça. No dia seguinte, é a vez de Maria Rita subir ao palco. No Boubon Shopping, com entrada franca.

O Botafogo convocou um reforço de peso para fugir da segunda divisão. Desde a semana passada, uma Nossa Senhora Aparecida olha fixo, para o campo. Sentada no vestiário.