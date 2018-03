Em prol da Unicef, Ignácio de Loyola Brandão será o primeiro brasileiro a deixar a sua assinatura na Vitrine do Bem, da Montblanc. Hoje, no Shopping Cidade Jardim.

Deve ficar na Oscar Freire, o primeiro dos 150 pontos no Brasil pretendidos pela cadeia espanhola Adolfo Domingues.

Fabrizio Giannone pilota coquetel, hoje para lançar uma… coleção pet.

Bia Betancourt abre a mostra Arte e Movimento, hoje, na Reebok do Cidade Jardim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com curadoria de Emanoel Araujo, a contemporânea Helena Dias Sardenberg abre mostra hoje. No Museu Afro Brasil.

Especialista em falsificação no setor de moda, a francesa Cristine Laï chega em setembro para participar da Conferência Internacional do Negócio do Luxo. Entre os dias 9 e 11, no Grand Hyatt.

A TV Globo escolheu o Maranhão para gravar as primeiras cenas de Cama de Gato, a nova novela das seis. Sarney não está no elenco.