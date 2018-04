Silvio Santos está mesmo encantado com Roberto Justus. O apresentador terá um especial no SBT, dia 23 de dezembro. Vai cantar.

É dado como certo que Ivete Sangalo fará os shows de abertura de Beyoncé, em fevereiro, no Brasil. Ivete garante que não foi sequer consultada.

Guerra de agulhas na Semana de Moda de Milão. Roberto Cavalli e Dolce&Gabbana não abrem mão do mesmo dia e hora para seus desfiles.

Depois de baixar o download de duas obras suas, Paulo Coelho avisou pelo Twitter que vai liberar mais livros. No Natal.

O presidente mundial da Bunge, Alberto Weisser, é um dos homenageados pela BrazilFoundation, dia 29, no restaurante Cipriani, em NY.

Correção: o nome do atual prefeito de Caravelas é Luiz Antônio Alvim.

Apenas quatro dos 100 mil cadastrados no programa Cidadão Rubro-Negro, do Flamengo, passarão um dia com o time. A cereja do bolo? Um jantar com… Adriano.