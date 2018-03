Curiosa a maneira pela qual José Celso Martinez volta, 40 anos depois, a participar da peça Na Selva das Cidades, de Bertold Brecht. Em total “off”… recitando frases ao final do espetáculo. Estreia dia 11, na Funarte.

O seminário do IBC acaba hoje com debate entre a especialista em intercepção telefonica Ada Pelegrini e Nilson Naves, do STJ. Mediação de Eduardo Muylaert.

Será domingo, na raia da USP, a Corporate Run. Com mais de 400 atletas inscritos.

Com coordenação de Philippe Takla, a Fundação Ema Klabin oferece, a partir de terça, cursos de História da Arte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Black Linhares batizou de Pinturas a exposição que tem abertura marcada segunda, na Mercearia São Roque.

Boi na linha: os ex-confinados da A Fazenda fazem jantar de confraternização, hoje, na churrascaria Red Angus.

Paulo Szot avisa: não vai cantar na peça de Pedro Almodóvar na Broadway. Preferiu a ópera O Nariz, de Shostakovitch, no Metropolitan.

Tem gente confusa com a divergência entre José Serra e Fernando Henrique Cardoso: um quer banir o cigarro, o outro, liberar a maconha…