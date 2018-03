Foi em torno de Gustavo Marin, do Citibank, o jantar oferecido terça, por Fernando Alterio, da Time 4 Fun.

O longa Elvis e Madona, de Marcelo Laffite, ainda não estreou mas já colhe frutos em outras artes. Uma adaptação para romance literário e aventuras em quadrinhos.

Em mais uma viagem-pesquisa, Carla Pernambuco embarcou para Lima, no Peru.

Almoçavam ontem, no Rubaiyat da Faria Lima, Ivan Zurita e Orestes Quércia.

O Ballet Biarritz desembarca em São Paulo para duas apresentações . Dias 10 e 11, no Teatro Alfa.

Eliana Penna Moreira, da Lita Mortari, arma desfile hoje na loja da Bela Cintra.

Maiá Mendonça pilota, domingo, seu tradicional bingo em prol da Associação Obra do Berço. No Leopolldo Itaim.

Zee Nunes leva suas fotos, hoje, para a Cartel 011.

A Balada Literária desse ano já tem data. Acontece de 19 a 22 de novembro. O homenageado? João Silvério Trevisan.

Novo xodó de Caetano, a cantora Tiê se apresenta amanhã no Itaú Cultural. Parte do programa Toca Brasil.

O italiano Paolo Giordano já se programou. Vem para o Brasil lançar seu romance, A Solidão dos Números Primos, novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre. Pela Rocco.

As transformistas do show Divinas Divas Cantam Roberto vão em caravana até a casa do cantor, no Rio. Querem porque querem o Rei na plateia do espetáculo. Devem ficar querendo.