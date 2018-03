Alan McCollum, pai da arte conceitual e destaque na 28ª Bienal de SP, abre sua primeira individual em São Paulo. Hoje, na Galeria Luciana Brito.

Brasileiro gosta de moda. Cerca de 1.100 visitantes foram à estreia da mostra de Christian Lacroix. Domingo, na Faap.

Eliana vai matar saudades do público infantil, domingo, em sua estreia no SBT. Terá como uma das principais atrações Maisa, a garota-prodígio e xodó do dono do Baú.

O documentário Ecos, de Pedro Henrique França e Guilherme Manechini, foi selecionado para o É Tudo Verdade. Exibições dia 1 e 4, na Cinemateca.

O champanhe continua o mesmo, mas a embalagem… A partir de setembro, as garrafas do Veuve Clicquot vêm com cartucho sustentável. E selo verde.

Ruy Ohtake faz palestra sobre arquitetura, novembro, no American Institute of Architects, em Nova York. Com direito a introdução e apresentação de Paul Goldberger, crítico da revista The New Yorker.

A Cosac Naify lança setembro, em coedição com a Maison Européenne de la Photographie – museu francês -, o livro A New Sentimental Journey. Assinado pelo fotógrafo brasileiro Alair Gomes.

Tem campanha nova contra Sarney na internet, com abaixoassinado e tudo. O nome? “Ajude a tirar Sarney da… Academia Brasileira de Letras. “