Carolina Ferraz compilou depoimentos amorosos de amigos na série Histórias de Amor, curtas roteirizados e dirigidos pela atriz. A maioria já está disponível no Youtube.

É amanhã o lançamento do livro Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Na provedoria do próprio Hospital.

Abre, hoje, no escritório James Lisboa, exposição Sob um Céu Tropical, com obras de Mira Schendel, Cícero Dias e Vik Muniz, entre outros.

Humberto Werneck lança hoje O Pai dos Burros – dicionário de lugares-comuns e frases feitas. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Cosette Alves será homenageada pela BrazilFoundation. Dia 29 de setembro, com jantar no Cipriani.

A première do primeiro longa de Tom Ford, A Single Man, vai ser no Festival de Veneza. Dia 11 de setembro.

Luiza Setubal monta hoje sua loja itinerante, a Lool, no Shopping Iguatemi.

Rasgação de seda mútua no backstage do Criança Esperança. De um lado Pelé para Sandy, do outro, Sandy para Pelé.

Rubinho avisou, domingo. Vai começar, agora, a brigar pelo título em caráter… irrevogável.