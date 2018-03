A única exigência de Chuck Berry, que se apresenta hoje no Via Funchal, foi um raríssimo amplificador de guitarra.

Antes de voltar para a Europa, Athina Onassis passeou com Doda Miranda por Angra. Gostaram tanto que pretendem comprar casa no balneário.

Chantilly do Ano da França no Brasil, a mostra Christian Lacroix -Trajes de Cena abre sexta na Faap. Entre os destaques, o figurino criado pelo estilista para o balé Quebra-nozes.

Levou cinco anos para Betty Milan terminar seu novo romance, Consolação. A ser lançado hoje, na Cultura da Paulista.

A primeira “Cara-nova” publicada pela coluna (sessão aberta para novos talentos), Paula Szutan, não decepcionou. Levou para casa 3 Kikitos. Pelo curta Teresa, em parceria com Renata Terra.

Os 20 anos da queda do muro de Berlim são o assunto do Instituto Goethe a partir de hoje. Com abertura de Wolfgang Bader, diretor do instituto.

Auspicioso: o relator do projeto da volta dos bingos atende pelo nome de… João Dado.