Roger Wright – exímio velejador, com vários títulos nacionais e mundiais – será o homenageado da Match Race Brasil 2009, regata que reunirá no Rio, de 18 a 20 de setembro, os maiores velejadores do País. Como Torben e Lars Grael, além de Alan Adlers.

O troféu da prova levará o nome do banqueiro morto.