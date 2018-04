Mais férias, menos gripe

Duas semanas sem aula solucionam o problema da gripe suína? “Não, mas haverá, sim, redução de danos. Existem dados científicos sobre epidemias mostrando aumento do impacto nas escolas durante o inverno. Suspender aulas no lugar de restringir a circulação em áreas abertas, minimiza, comprovadamente, a transmissão do virus”, considera David Uip, um dos maiores especialistas em imunologia no Brasil.

“Quanto mais longe do pico do inverno e mais perto da vacina começarem as aulas, melhor será”, diz Uip. E lembra que, nas crianças, o vírus é transmissível durante até 14 dias, mas esse prazo cai para 7 dias quanto se trata de adultos.

Se essa gripe mata tanto quanto outras, por que se faz tanto alarde? “É que ela começou no México, registrando 150 mortes em cada mil infectados. Só agora é que ela está se acomodando.”