Lula e grande elenco estarão em Copenhague, no início de outubro, para torcer pelo Rio na definição da sede das Olimpíadas de 2016. Mas ele não está confirmado que vá ao encontro mundial de mudanças climáticas, em dezembro, na mesma cidade.

Os verdes já saíram no grito: o PV, com Marina Silva e tudo, faz passeata domingo, no Rio, para pressionar o presidente. Para eles, não faz sentido o presidente faltar a esse evento, que é muito mais importante.