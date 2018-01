A Objetiva prepara lançamento do seu livro Lula, o Filho do Brasil. Os originais de Denise Paraná foram para a gráfica e contêm episódios que não aparecem no filme, baseado no livro-tese de doutorado de Denise.

Entre eles, o do velório da primeira mulher e do filho de Lula, quando o chão da casa dele cedeu com o peso dos caixões e das pessoas presentes.