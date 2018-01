Quem tentou sair do show de Hermeto Pascoal no Ibirapuera, domingo, pela República do Líbano, deu com a cara no portão fechado. E fez, para isso, exatamente o que o parque aconselha a não fazer: atravessar aquele trecho durante a noite.

Indagada ontem, a administração explicou: fechou o portão para não atrapalhar… o sono da fauna.