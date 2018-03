Selton Mello será garoto propaganda da Ancine na Semana do Filme Nacional, do dia 20 a 26. No spot, o ator liga para um fã e propõe ir ao cinema por apenas R$ 6. O rapaz acha que é trote e desliga na cara.

