Para Armínio Fraga, da Gávea Investimentos, a economia mundial melhorou sim, como apontam os indicadores de Ben Bernanke, do Fed, mas ainda não dá para cantar vitória.

“Os americanos estão tirando o pé do acelarador suavemente no que se refere a incentivar o crescimento por lá. Mas pisar no freio, nem pensar,” pondera.