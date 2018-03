Emprego a 40 graus

Guilherme Afif acerta os finalmentes para lançar, ainda em agosto, o Termômetro do Emprego. De que se trata? É um mecanismo pelo qual os paulistas poderão saber qual a situação do mercado de emprego por meio da internet.

“O cidadão digita profissão, idade, localização e escolaridade. Vai aparecer o quadro no mês para aquela área”, explica o secretário. A novidade é parte do projeto Emprega São Paulo e está sendo montado em parceria com a Fipe.

Agora, se der “febre” no interessado ao pesquisar sua situação, não se sabe qual o remédio que o Estado lhe oferecerá.