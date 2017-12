Jorge Gerdau repetiu ontem, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o que vem dizendo há tempos: a siderurgia tem hoje uma capacidade instalada 100% maior do que a demanda do mercado interno. E mais: afirma que há sobras no internacional.

Vale então a pergunta: por que Lula pressiona a Vale para investir no setor, se mesmo quem atua nele hoje não acha bom fazê-lo agora?