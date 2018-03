Doutores da favela

Harvard e Columbia disputam quem conhece melhor as… favelas paulistanas.

Uma comissão de 15 especialistas em urbanização de favelas do Slum Lab de Columbia chega dia 1º de novembro, com intenção de ficar um mês em São Paulo. Vão visitar e desenvolver projetos em 145 favelas, em parceria com o secretário da Habitação do município, Helton Zacarias, e a coordenadora da área, Elisabete França.

Já Harvard recebeu recentemente 10 especialistas no escritório da universidade, na Avenida Paulista. Estudaram a favela “Cantinho do Céu” para suas defesas de mestrado, que foram avaliadas por uma banca de arquitetos paulistas. São Paulo entrou na “rota acadêmica” depois que o projeto de Paraisópolis foi escolhido para integrar a Bienal de Roterdã.