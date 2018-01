Disputa pela vida de Lula

A Fundação Perseu Abramo não deixou passar em branco o lançamento de nova versão, pela Objetiva, do livro que deu origem ao filme sobre Lula.

O departamento jurídico da entidade pediu que a autora, Denise Paraná, envie cópia de sua nova obra, para comparar com a que lançou em 2003.

Advogados vão ler os dois textos com lupa. Caso concluam que se trata de uma versão diferente, as livrarias terão em suas prateleiras dois títulos para oferecer: Lula, o Filho do Brasil, da editora Perseu, e A História de Lula, o Filho do Brasil, da Objetiva. Ambos da mesma autora.

Caso contrário, as duas se enfrentarão na Justiça.