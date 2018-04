Ilhabela vai ter seu o primeiro conjunto habitacional com telhados inteiramente brancos. Que será inaugurado por hoje Lair Krahenbuhl. Capricho? Nada disto, é providência ambiental para reduzir a temperatura das casas.

No ato, o secretário assina adesão de SP ao movimento One Degree Less. Movimento internacional que prega “Um Grau a Menos”.