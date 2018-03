O Bradesco ganhou oito lotes no leilão da nova folha de pagamento do INSS, equivalentes a 100 mil novas contas a cada mês. Que podem subir para 150 mil. É que, pela regra da licitação, o 2º colocado fica com o benefício onde o banco vencedor não tiver ponto de atendimento. É o caso do Banco Mercantil do Brasil em mais de 350 cidades de SP.

Na prática: 9 milhões de novos clientes em cinco anos.