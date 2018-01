A WWF-Brasil aproveita a passagem pelo Rio da Expedição Darwin para entregar, dia 13, o prêmio Personalidade Ambiental 2009.

O evento será no veleiro Stad Amsterdam, no Centro Cultural da Marinha. Vindo de Londres, o barco repete a viagem de Charles Darwin, 200 anos atrás, em que ele fez as pesquisas para A Origem das Espécies.