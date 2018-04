Recebido com a estrela da noite, Bill Clinton não decepcionou. No jantar patrocinado anteontem por Nizan Guanaes e Donata Meirelles, no Rockefeller Center, em Nova York, ele fez dos mercados emergentes o carro-chefe de seu discurso.

Nas mesas, convidados que iam desde Naomi Campbell e do guru John Kao ao economista-chefe do Banco Mundial, Justin Lin, e o ex-presidente mexicano Ernesto Zedillo.