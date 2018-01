As ações da OGX, de Eike Batista, subiram ontem, assim que a empresa avisou ter encontrado indícios de óleo e gás na Bacia de Santos. Desde o lançamento, em julho de 2008, o papel se valorizou 23%. A Petrobrás, com pré-sal e tudo, viu suas ações, no mesmo periodo, caírem quase 20%.

Detalhe: a OGX não produziu, até o momento, uma única gota de petróleo.