Cinema para todos?

Lula e Juca Ferreira acertaram. Lançam, semana que vem, o Cinema Perto de Você. O programa vem com linha de crédito de R$ 500 milhões do BNDES para a construção de 600 salas em cidades pequenas e médias. E com uma ressalva: a verba será liberada só para pequenos e médios exibidores.

Mas antes que alguém jogue a primeira fita, o Minc esclarece: o começo da operação não coincidirá com o período de exibição do longa de Luiz Carlos Barreto, sobre a vida do presidente.