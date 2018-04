O futuro do estádio do Pacaembu começa a ser decidido hoje. Walter Feldman, do Esporte, recebe dos vereadores o projeto para que o estádio passe para a iniciativa privada. O Corinthians desistiu? “Não, mas podem entrar no projeto um banco ou até uma marca de tênis”, desconversa.

Já para se tornar uma arena digna de receber a Copa de 2014, ele precisaria de pelo menos R$ 200 milhões.