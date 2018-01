A civilização vai ser salva… pelos impostos? A rigor, essa é a sugestão de Lester Brown, guru das causas ambientais, no livro Plano B 4.0 – Mobilização para Salvar a Civilização.

Ele defende, no livro a ser lançado amanhã, no Masp, a criação de taxas para o custo do impacto ambiental do produto. Um litro de gasolina, nos EUA, saltaria de US$ 1 para… US$ 4,17.