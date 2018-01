Acaba de ser demitido do BEA – o escritório francês encarregado de investigar acidentes aéreos – Allain Bouillard.

O mesmo diretor que, na polêmica sobre a queda do voo 447 da Air France, no início de junho, acusou o Brasil de não ter informado os controladores de voo do Senegal sobre o plano de voo do Airbus.