Está quase fechada a primeira aliança do PV para a campanha de Marina Silva em 2010: com o cristão PSC. O acordo tem a bênção da candidata, que é da Igreja Batista. Outra negociação que avança rápido é com o PSOL de Heloísa Helena. O PV, aliás, decide quarta quem será o novo líder do partido na Câmara.

Gabeira é o favorito.