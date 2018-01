Falta só a finalização de acordo com o fundo Luce para que a Cemig feche a compra do controle da Light. O Luce, acionista da Light, vai permanecer na futura ex-estatal com seus 25%.

