Quem colocou os olhos no projeto do Porto de São Sebastião se assustou. Com as modificações, a cidade hoje turística se transformará em um verdadeiro polo portuário com todas suas mazelas.

Os cais vão avançar até o meio da baía, desconstruindo o Canal de Sebastião e afetando as praias. O atracamento de navios – hoje a Petrobrás tem capacidade para 4 – triplicará.

Em resumo: o que faz Ilhabela ser o que ela é atualmente pode tornar-se apenas uma vaga lembrança.