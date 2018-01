Depois do PIB da Felicidade, do Butão, vem aí a Renda da Vasta Maioria. Montado pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento, com ajuda do IPEA, o novo sistema, tentando ser mais exato, é o PIB tradicional sem os 20% mais ricos.

Por esse critério, o PIB dos EUA cai de US$ 31 mil para US$ 21 mil. O do Chile, de US$ 9.500 para US$ 4.300.