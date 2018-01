A Olimpíada dos empresários

Feliz com a postura profissional e bem planejada do governo que resultou no “arremate” das Olimpíadas de 2016, Olavo Monteiro de Carvalho, presidente do conselho empresarial das Olimpíadas junto ao COB, fez parte da força-tarefa.

E agora, qual o papel da iniciativa privada? “Vamos ter reuniões para definir a área de atuação dos empresários”, diz.

Desde sexta, o ex-presidente da Associação Comercial do Rio tem recebido inúmeros telefonemas de colegas empresários, que se colocam à disposição para ajudar.