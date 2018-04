A guerra do barulho

O problema em torno do aeroporto Santos Dumont e do barulho que ele faz na vizinhança pode chegar ao fim hoje, se tiver bom desfecho uma importante reunião convocada por Murilo Barbosa. Desencadeado por motivos políticos, há quem reze para que o assunto tenha solução técnica.

O presidente da Infraero chamou Solange Viera, da Anac, Marilene Ramos, do Meio Ambiente do Rio e o brigadeiro Ramon Borges Cardoso, do Decea. Juntos, terão de resolver a polêmica sobre o fim dos voos noturnos.