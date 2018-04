A economia está quase lá

Reflexo de uma melhora consistente no quadro da crise econômica, a agenda de Luciano Coutinho, do BNDES, está um pouco mais leve. Durante quase um ano ele trabalhou mais de 16 horas por dia, saindo do banco depois da meia-noite. “Agora as coisas se tranquilizaram”, contou à coluna.

A demanda de recursos do banco voltou ao nível pré-crise? “Ainda faltam uns 15%”, contabiliza. Os setores de máquinas e equipamentos vão bem, os de material de construção melhor ainda, mas falta recuperação maior na indústria manufatureira.

“Ela certamente virá.”