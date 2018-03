O Brasil dará suporte para futebol feminino, vôlei e natação no Uruguai. Em troca, os hermanosdevolverão em rúgbi, ciclismo e hóquei. A ideia de Aldo Rebelo foi vista com ótimos olhos por José Mujica, presidente uruguaio.

Mirando a Olimpíada de 2016, o ministro do Esporte quer fechar outras parcerias do tipo no primeiro trimestre de 2013.