A mostra Invento – As Revoluções Que Nos Inventaram, que abre hoje na OCA, é a última ação cultural do HSBC no Brasil. O banco, agora assumido pelo Bradesco, gastou R$ 3 milhões no evento, cuja curadoria é de Marcello Dantas e Agnaldo Farias.

