Larissa Luz, Tássia Reis e MC Carol comandam o trio ‘Respeita As Minas’

O carnaval de Salvador deste ano também será palco de combate à violência contra as mulheres.

A Campanha ‘Respeita As Mina’, realizada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Maré Produções Culturais, com patrocínio da Bahiagás, terá como principal destaque o trio elétrico puxado pelas cantoras Larissa Luz, MC Carol e Tássia Reis, na segunda-feira de carnaval, no Circuito Osmar / Campo Grande.

A iniciativa visa chamar atenção para as práticas de assédio tão comuns no período e as diversas expressões da violência de gênero, banalizadas durante a festa.

Além do trio elétrico e do recado dado pelas três cantoras negras e engajadas, a campanha vai contar também com material informativo construído com linguagem leve e direta para sensibilizar a população contra a violência e o assédio contra as mulheres, bem como orientações de como denunciar situações de agressão.